Сьогодні, 3 листопада, американська модель та сестра світської левиці Кім Кардашян – Кендалл Дженнер святкує день народження. Знаменитості виповнюється 25 років. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 зробила підбірку її найвідвертіших світлин, які вже встигли розбурхати уяву шанувальників.

Кендалл Дженнер є не лише всесвітньо відомою моделлю, а й преставницею зіркового телесімейства. Знаменитість, як і її сестри, не соромиться ппоказувати своє оголене тіло на камеру і не втрачає нагоди похизуватися апетитними формами. В день народження моделі 24 канал пропонує переглянути добірку її спекотних кадрів.

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У білизні і без неї, у звабливих сукнях з пікантними декольте – саме такою можна побачити Кендалл Дженнер на знімках, які вона поширює в мережі. 141 мільйон підписників знаменитості активно обговорюють кожен допис, кожну фотосесію та публічний вихід зірки.

Кендалл Дженнер у свої 25 років досягла успіху, про який мріють мільйони дівчат. Окрім модельної та телевізійної кар'єри, вона полюбляє відпочивати у райських куточках світу, відвідує гучні вечірки, для яких обирає не лише красиві, а у провокативні look. Тому ми підготували для вас добірку фотографії, якими красуня вже встигла вразити аудиторію своїх прихильників та розбурхати мережу.

Найсексуальніші фото Кендалл Дженнер