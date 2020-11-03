Сегодня, 3 ноября, американская модель и сестра светской львицы Ким Кардашян - Кендалл Дженнер празднует день рождения. Знаменитости исполняется 25 лет. По этому случаю редакция LifeStyle 24 сделала подборку ее самых откровенных фотографий, которые уже успели взбудоражить воображение поклонников.

Кендалл Дженнер является не только всемирно известной моделью, но и представительницей звездного Телесемейства. Знаменитость, как и ее сестры, не стесняется показывать свое обнаженное тело на камеру и не упускает случая похвастаться аппетитными формами. В день рождения модели 24 канал предлагает пересмотреть подборку ее горячих кадров.

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В белье и без него, в обольстительных платьях с пикантными декольте – именно такой можно увидеть Кендалл Дженнер на снимках, которые она распространяет в сети. 141 миллион подписчиков знаменитости активно обсуждают каждое сообщение, каждую фотосессию и публичный выход звезды.

Кендалл Дженнер в свои 25 лет добилась успеха, о котором мечтают миллионы девушек. Кроме модельной и телевизионной карьеры, она любит отдыхать в райских уголках мира, посещает шумные вечеринки, для которых выбирает не только красивые, но в провокационные look. Поэтому мы подготовили для вас подборку фотографии, которыми красавица уже успела поразить аудиторию своих сторонников и взбудоражить сеть.

Сексуальные фото Кендалл Дженнер