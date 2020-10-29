24-летняя американская модель и сестра Ким Кардашян стала гостьей вечеринки по случаю 40-летия светской львицы. Для отдыха на частном острове Кендалл Дженнер выбрала несколько ярких бикини, в которых засветила свою роскошную фигуру и ягодицы.

Перед 141-миллионной аудиторией в инстаграме Кендалл Дженнер не стесняется щеголять прелестями своего тела. Для отдыха на премиальных курортах она выбирает самые откровенные купальники, которые едва прикрывают интимные места.

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Для вечеринки Ким Кардашян на частном тропическом острове модель подобрала сразу три пикантных образа, которые успела примерить. Самым горячим был look в бирюзовом бикини на завязках. Бюстгальтер сексуально подчеркнул пышную грудь Кендалл Дженнер, а дерзкие стринги позволили показать упругие ягодицы, которые поразили сеть.

Звезда фотографировалась в удивительно прозрачной воде, поэтому эффектно показала и стройные ножки, и худую талию, и подтянутое тело. Волосы она собрала в две косички, а для жаркого отдыха надела трендовые солнцезащитные очки. Перед сексуальностью Кендалл Дженнер не устояли более 7 миллионов пользователей.



Кендалл Дженнер в крошечном бикини / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в крошечном бикини / Фото Instagram / @kendalljenner