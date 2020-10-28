Американская модель Кендалл Дженнер имеет поистине безупречную фигуру. Она каждый раз демонстрирует ее в откровенных образах. На этот раз Кендалл примерила разноцветные купальники и завела сеть соблазнительными роликами.

Одна из самых высокооплачиваемых американских моделей Кендалл Дженнер отправилась на отдых после продуктивных съемок. Фотографии с живописного места, которое модель тщательно скрывает, звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Кендалл устроила домашние фотосессии возле моря и в комнате. На одном из видео модель предстала в откровенном бикини на тонких бретелях неоновых зеленого, желтого и розового цветов. Кендалл сидела на стульчике и эротично пила коктейль. В распущенные волосы, уложенные легкими волнами, Дженнер вложила большой оранжевый цветок.

Другой ролик Кендалл сняла перед зеркалом в полный рост, эротично демонстрируя безупречную фигуру, тонкую талию и стройные ноги в крошечном леопардовом купальнике. Кендалл забрала волосы назад и закрепила их черными солнечными очками. Модель не стесняется представать на фото без макияжа, поэтому и в этот раз она похвасталась натуральной красотой. Пикантные ролики завели сеть и за небольшое время набрали больше восьми миллионов лайков.

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