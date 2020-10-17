24-летняя модель из семейства Кардашян Кендалл Дженнер показала новый провокационный образ. Звезда примерила прозрачное платье от американского дизайнера Мэтью Уильямса – креативного директора бренда Givenchy.

Одна из самых известных моделей современности со 140-миллионной аудиторией в инстаграме взбудоражила сеть домашней съемкой. Для фотосессии Кендалл Дженнер выбрала наряд, который бы подходил для дерзкого выхода на красную дорожку. На ней платье из новой коллекции французского Дома моды Givenchy, которое недавно представили на Неделе моды в Париже.

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Так, Кендалл Дженнер позировала в полностью прозрачном макси-платье на тонких бретелях, украшенных камнями. Одежда тоже была расшита многочисленными кристаллами и гармонично сочеталась с длинными прозрачными перчатками. Модель эффектно показала свою стройную фигуру, подтянутый живот и длинные ножки, одев под провокационное платье черный топ и трусики нюдового цвета.

Пикантный образ Кендалл Дженнер дополнила ботфортами цвета фуксия, очень массивным серебристым колье на шее и огромной сумкой бренда Givenchy. С волнистой укладкой и макияжем звезда выглядела фантастически и заманчиво.



Кендалл Дженнер в прозрачном платье от Givenchy / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в прозрачном платье от Givenchy / Фото Instagram / @kendalljenner