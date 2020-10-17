24-річна модель з сімейства Кардашян Кендалл Дженнер показала новий провокативний образ. Зірка приміряла прозору сукню від американського дизайнера Метью Вільямса – креативного директора бренду Givenchy.

Одна з найвідоміших моделей сучасності зі 140-мільйонною аудиторією в інстаграмі розбурхала мережу домашньою зйомкою. Для фотосесії Кендалл Дженнер обрала вбрання, яка б пасувало для зухвалого виходу на червону доріжку. На ній сукня з нової колекції французького будинку моди Givenchy, яку нещодавно представили на Тижні моди в Парижі.

Читайте також У провокативних сукнях і без білизни: Дженніфер Лопес позувала у відвертих образах для глянцю

Так, Кендалл Дженнер позувала у повністю прозорій максісукні на тонких бретелях, оздоблених камінням. Одяг теж був розшитий численними кристалами і гармонійно поєднувався з довгими прозорими рукавичками. Модель ефектно показала свою струнку фігуру, підтягнутий живіт та довгі ніжки, одягнувши під провокативну сукню чорний топ і трусики нюдового кольору.

Пікантний образ Кендалл Дженнер довершила ботфортами кольору фуксія, дуже масивним сріблястим кольє на шиї та величезною сумкою бренду Givenchy. З хвилястою укладкою і макіяжем зірка виглядала фантастично і спокусливо.



Кендалл Дженнер у прозорій сукні від Givenchy / Фото Instagram / @kendalljenner



К ендалл Дженнер у прозорій сукні від Givenchy / Фото Instagram / @kendalljenner