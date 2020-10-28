Американська модель Кендалл Дженнер має справді бездоганну фігуру. Вона щоразу демонструє її у відвертих образах. Цього разу Кендалл приміряла різнобарвні купальники і завела мережу спокусливими роликами.

Одна з найвисокооплачуваних американських моделей Кендалл Дженнер вирушила на відпочинок після продуктивних зйомок. Світлини з мальовничого місця, яке модель детально приховує, зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Кендалл влаштувала домашні фотосесії біля моря та в кімнаті. На одному з відео модель постала у відвертому бікіні на тонких бретелях неонових зеленого, жовтого та рожевого кольорів. Кендалл сиділа на стільчику та еротично пила коктейль. У розпущене волосся, вкладене легкими хвилями, Дженнер вклала велику оранжеву квітку.

Інший ролик Кендалл зняла перед дзеркалом у повний ріст, еротично демонструючи бездоганну фігуру, тонку талію та стрункі ноги в крихітному леопардовому купальнику. Кендалл забрала волосся назад і вклала в нього чорні сонячні окуляри. Модель не соромиться поставати на фото без макіяжу, тож і цього разу вона похизувалась натуральною вродою. Пікантні ролики завели мережу та за невеликий час набрали більше восьми мільйонів вподобань.

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