24-річна американська модель і сестра Кім Кардашян стала гостею вечірки з нагоди 40-річчя світської левиці. Для відпочинку на приватному острові Кендалл Дженнер обрала кілька яскравих бікіні, у яких засвітила свою розкішну фігуру та сідниці.

Перед 141-мільйонною аудиторією в інстаграмі Кендалл Дженнер не соромиться хизуватися принадами свого тіла. Для відпочинку на преміальних курортах вона обирає найвідвертіші купальники, які ледь прикривають інтимні місця.

До теми У різнобарвних бікіні: Кендалл Дженнер похизувалась фігурою в пікантних роликах

Для вечірки Кім Кардашян на приватному тропічному острові модель підібрала одразу пікантних три образи, які встигла приміряти. Найгарячішим був look у бірюзовому бікіні на зав'язках. Бюстгальтер сексуально підкреслив пишні груди Кендалл Дженнер, а зухвалі стринги дозволили показати пружні сідниці, які завели мережу.

Зірка фотографувалась у дивовижно прозорій воді, тому ефектно показала і стрункі ніжки, і худорляву талію, і підтягнуте тіло. Волосся вона зібрала у дві косички, а для спекотного відпочинку одягла трендові сонцезахисні окуляри. Перед сексуальністю Кендалл Дженнер не встояли понад 7 мільйонів користувачів.



Кендалл Дженнер у крихітному бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у крихітному бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у крихітному бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner