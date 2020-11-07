Шведская модель Эльза Хоск, один из самых сексуальных "ангелов" Victoria's Secret – Эльза Хоск празднует день рождения. Сегодня, 7 ноября, знаменитости исполняется 32 года. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку ее самых жарких фотографий.

Эльза Хоск находится в особом состоянии и готовится к рождению первенца. Совсем скоро она станет мамой, однако это не мешает ей, как и раньше, обнажаться перед камерами позировать в откровенных фотосессиях и демонстрировать аппетитные формы роскошного тела. 24 канал подготовил подборку сексуальных фотографий модели, которые она публиковала на личной странице в Инстаграме и которыми будоражила воображение поклонников.

Горячее Кендалл Дженнер-25: сексапильные фото модели, которые взбудоражили сеть

За аккаунтом Эльзы Хоск в Инстаграме следят более 6 миллионов подписчиков. Она не стесняется обнародовать обольстительные кадры, на которых показывает обнаженное тело. За время модельной карьеры Эльза получила бешеную популярность и стала одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret.

Также она диктует тренды модницам в разных уголках мира. Хоск знает, как сочетать вещи, чтобы всегда выглядеть актуально, поэтому для поклонниц является настоящей иконой стиля. Даже в откровенных съемках она выглядит трендово. Смотрите далее подборку эротических фотографий модели, которыми она поражала фанатов.