Нидерландская модель Роми Стрейд позировала в откровенной фотосессии на последнем месяце беременности. Звезда наслаждается особым состоянием, ведь после нескольких лет бесплодия ей наконец удалось забеременеть.

Звездная будущая мама Роми и ее муж Лауренс ван Леейвен уже готовятся к рождению дочери. Влюбленные позировали в пикантной фотосессии, результатом которой модель поделилась на личной странице в инстаграме.

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Звезда модельного бизнеса на последнем месяце долгожданной беременности решилась предстать перед камерой полностью обнаженной. В аккаунте, за которым следят 6,7 миллионов пользователей сети, знаменитость обнародовала несколько чрезвычайно жарких кадров.

Черно-белые цвета фотографий добавляли им особую атмосферу. В съемке принял участие и ее возлюбленный, который прикрыл обнаженную грудь жены руками. На фотографиях, где Стрейд позирует сама, она прикрывает интимные зоны своего изящного тела руками и длинными роскошными волосами, которое уложила в легкие локоны. На лице счастливая мамочка сделала нежный макияж с акцентом на губах.