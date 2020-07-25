Танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" під час другої вагітності часто влаштовує студійні зйомки, проте повністю оголеною Ілона Гвоздьова позувала вперше. Для фото вона роздяглася, а груди прикрила руками.

Якщо під час першої вагітності Ілона Гвоздьова соромилась своїх пишних форм й відчувала себе "маленьким бегемотом", то зараз, схоже, прагне насолодитися станом при надії сповна. В інстаграм-профілі вона опублікувала чуттєве фото, для якого повністю оголилася.

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Навіть 10 кілограмів, які Ілона Гвоздьова набрала на другому триместрі вагітності, не заважають їй вражати фантастичними формами. Аби показати тіло у всій красі танцівниця зняла не лише одяг, а й білизну перед камерою. Вона позувала ню у світлі софіта в затемненій студії.

Оголені груди майбутня матуся двох дітей прикрила руками, а інші інтимні місця приховала прозора накидка з довгим шлейфом. Ця зйомка не виглядає вульгарно, а приголомшує спокусливістю та ніжністю.



Ілона Гвоздьова повністю оголилась / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

У коментарях знаменитість засипали компліментами й висловили захоплення фігурою танцівниці. Фани вражені бездоганними формами Ілони Гвоздьової й з нетерпінням чекають, коли вона оголосить стать малюка.