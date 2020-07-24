Популярна українська хореографиня, переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова на останніх місяцях вагітності відправилася на відпочинок в Туреччину. Зірка ділиться спекотними світлинами на тлі неймовірно красивої природи.

Танцівниця опублікувала гаряче фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона давно мріяла про відпочинок на березі моря і нарешті втілила мрію в реальність. Після тривалого перебування на карантині знаменитість відправилася у сонячну Туреччину, де релаксує та відпочиває від щоденних турбот.

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У відпустку Ілона відправилася не сама, а разом із чоловіком Іваном та донькою Валерією. Поки вони очікують на поповнення в сім'ї, набираються сил біля моря та прохолодного басейну.

У мережі Гвоздьова поширила кадри, де зображена на тлі красивих гір. Вона приймає сонячні ванни на краю блакитного басейну та насолоджуєть кожною миттю. Хореографиня постала перед камерою у відвертому купальнику з тропічним принтом. У такому вбранні вона вкотре показала чималий вагітний животик, який з ніжністю тримає руками.

Волосся танцівниця зібрала у пучок ззаду, воно мокре після купання. На обличчя вона не наносила косметику та дала йому час для відпочинку від щоденного макіяжу.



Вагітна Ілона Гвоздьова в купальнику / Instagram / @ilonagvozdeva