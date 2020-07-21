Популярна українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вдруге вагітна. Поки вона чекає на появу малюка, разом із чоловіком та донечкою відправилася на омріяний відпочинок в Туреччину.

Мальовничими світлинами з відпустки хореографиня поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з нетерпінням чекала, коли ж відкриють авіакордони, щоб якомога швидше полетіти до моря.

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Ілона Гвоздьова, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, наважилася відправитися на відпочинок за кордон. Вона проводить відпустку разом із чоловіком Іваном та донькою Валерією. Сім'я відпочиває та насолоджується сонячними днями. Після тривалого перебування на суворому карантині вони релаксують кожну хвилину.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Instagram / @ilonagvozdeva



Донька Ілони Гвоздьової / Instagram / @ilonagvozdeva

Образ Ілони Гвоздьової

На колоритних кадрах, які були зроблені під час вечірньої прогулянки безлюдними вуличками, танцівниця постала у яскравому костюмі, що ледве прикривав її чималий вагітний животик. Вбрання складалося із кофти з довгими рукавами, яка зав'язувалася тканинним ременем, та штанів. Костюм був червоного кольору з анімалістичним чорним принтом.

Шию Ілони прикрашала красива мінімалістична підвіска. Волосся вона вклала рівно та зібрала назад. На обличчі зробила легенький макіяж, намалювавши вії тушшю, а губи – коричневою помадою.



Образ Ілони Гвоздьової на відпочинку в Туреччині / Instagram / @ilonagvozdeva