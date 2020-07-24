Популярная украинская хореограф, победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева на последних месяцах беременности отправилась на отдых в Турцию. Звезда делится жаркими фотографиями на фоне невероятно красивой природы.

Танцовщица опубликовала горячее фото на личной странице в инстаграме. Она давно мечтала об отдыхе на берегу моря, и наконец воплотила мечту в реальность. После длительного пребывания на карантине знаменитость отправилась в солнечную Турцию, где релаксирует и отдыхает от ежедневных забот.

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В отпуск Илона отправилась не сама, а вместе с мужем Иваном и дочкой Валерией. Пока они ожидают пополнения в семье, набираются сил возле моря и прохладного бассейна.

В сети Гвоздева распространила кадры, где запечатлена на фоне красивых гор. Она принимает солнечные ванны на краю голубого бассейна и наслаждается каждым мгновением. Хореограф предстала перед камерой в откровенном купальнике с тропическим принтом. В таком наряде она в очередной раз показала большой беременный животик, который с нежностью обхватила руками.

Волосы танцовщица собрала в пучок сзади, они мокрые после купания. На лицо она не наносила косметику и дала ему отдыхнуть от ежедневного макияжа.



Беременная Илона Гвоздева в купальнике / Instagram / @ilonagvozdeva