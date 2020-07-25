Танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" во время второй беременности часто устраивает студийные съемки, однако полностью обнаженной Илона Гвоздева позировала впервые. Для фото она разделась, а грудь прикрыла руками.

Если во время первой беременности Илона Гвоздева стеснялась своих пышных форм и чувствовала себя "маленьким бегемотом", то сейчас, похоже, стремится насладиться состоянием беременности сполна. В инстаграм-профиле она опубликовала чувственное фото, для которого полностью обнажилась.

К теме Беременная Илона Гвоздева отдыхает в Турции: жаркое фото в купальнике

Даже 10 килограммов, которые Илона Гвоздева набрала на втором триместре беременности, не мешают ей поражать фантастическими формами. Чтобы показать тело во всей красе, танцовщица сняла не только одежду, но и белье перед камерой. Она позировала ню в свете софита в затемненной студии.

Обнаженную грудь будущая мамочка двоих детей прикрыла руками, а другие интимные места скрыла прозрачная накидка с длинным шлейфом. Эта съемка не выглядит вульгарно, а ошеломляет соблазнительностью и нежностью.



Илона Гвоздева полностью обнажилась / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

В комментариях засыпали знаменитость комплиментами и выразили восхищение фигурой танцовщицы. Фаны удивлены безупречными формами Илоны Гвоздевой и с нетерпением ждут, когда она объявит пол малыша.