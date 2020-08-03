У січні цього року модель plus-size Ешлі Грем народила сина. Зірка неодноразово позувала з первістком перед камерою в об'єктиві свого чоловіка-фотографа Джастіна Ервіна, проте оголеною з малюком для глянцю знімалась вперше.

6-місячний син знаменитих батьків вже з'являвся перед камерами. Хлопчик звик до зйомок, адже вони були в його житті одразу після народження. Ешлі Грем разом з Ісааком стала зіркою американського журналу ELLE, а відверті фото показала в інстаграмі.

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Для глянцевої фотосесії пишнотіла модель без комплексів повністю роздяглась. Вона позувала без білизни у ліжку в маєтку штату Небраска, у якому провела літо поряд з сім'єю. На провокативному кадрі вона годувала маленького сина грудьми й ніжно тримала за руку. Момент зафіксував батько малюка Джастін Ервін.

З розкішним макіяжем з акцентом на очі та численними золотими ланцюжками на шиї Ешлі Грем насолоджувалась процесом грудного вигодовування, яке активно пропагує в мережі.

Одна з найвідоміших моделей plus-size часто публікує світлини, на яких годує сина. Вона не зважає на скептичні погляди людей та оголює груди в громадських містях – у кав'ярнях за столиком, в магазинах, у таксі. Ці кадри неоднозначно коментують в мережі, проте Ешлі Грем стала прикладом для багатьох матерів, які відмовлялися годувати дітей грудьми не вдома через осуд інших.