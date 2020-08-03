В январе этого года модель plus-size Эшли Грэм родила сына. Звезда неоднократно позировала с первенцем перед камерой в объективе своего мужа-фотографа Джастина Эрвина, однако обнаженной с малышом для глянца снималась впервые.

6-месячный сын знаменитых родителей уже появлялся перед камерами. Мальчик привык к съемкам, ведь они были в его жизни сразу после рождения. Эшли Грэм вместе с Исааком стала звездой американского журнала ELLE, а откровенные фото показала в Инстаграме.

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Для глянцевой фотосессии пышнотелая модель без комплексов полностью разделась. Она позировала без белья в кровати в имении в штате Небраска, в котором провела лето вместе с семьей. На провокационных кадре она кормила маленького сына грудью и нежно держала за руку. Момент зафиксировал отец малыша Джастин Эрвин.

С роскошным макияжем с акцентом на глаза и многочисленными золотыми цепочками на шее Эшли Грэм наслаждалась процессом грудного вскармливания, который активно пропагандирует в сети.

Одна из самых известных моделей plus-size часто публикует фотографии, на которых кормит сына. Она не учитывает скептические взгляды людей и обнажает грудь в общественных местах – в кафе за столиком, в магазинах, в такси. Эти кадры неоднозначно комментируют в сети, однако Эшли Грэм стала примером для многих матерей, которые отказывались кормить детей грудью не дома из-за осуждения других.