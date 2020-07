Полгода назад американская модель plus-size Эшли Грэм стала мамой сына. После рождения первенца звезда смело позировала в откровенных образах и даже решилась на съемку в купальниках. Перед камерой она предстала в бикини и не стеснялась растяжек на животе после родов.

32-летняя Эшли Грэм вошла в историю моды как модель, пропагандирующая бодипозитив и естественность. Она неоднократно демонстрировала пышные формы во время фотосессий для престижных брендов или глянцев и не стала изменять себе после родов. В инстаграме знаменитость поделилась закулисьем съемки для новой коллекции купальников plus size американской марки Swimsuits For All.

На фото Эшли Грэм предстала в сиреневом бикини с тропическим принтом на завязках. Большая грудь соблазнительно выглядела в купальнике. В кадре звезда также засветила и большие растяжки на животе, оставшиеся после родов полгода назад. Звезда постепенно возвращается в форму и держит свое тело в тонусе, ведь регулярно занимается спортом, а занятия не пропускала даже во время беременности.

Для кампейна Эшли Грэм примерила сразу несколько купальников. На ней был сплошной черный купальник со шнуровкой на больших груди и пикантным декольте. Знаменитость появилась и в топе с анималистическим принтом на завязке и черные трусики.

Модель рассказала, что проводит лето в имении в штате Небраска, а отдых на заднем дворе с семьей подарил ей настоящее счастье: "Определенные вещи, которые я люблю: милый купальник и задний дворик с семьей! Мы прекрасно проводили это лето в штате Небраска, и в этих купальниках я прекрасно чувствую себя в первое лето в роли мамы".