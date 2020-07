Пів року тому американська модель plus-size Ешлі Грем стала мамою сина. Після народження первістка зірка сміливо позувала у відвертих образах й навіть наважилась на зйомку в купальниках. Перед камерою вона постада в бікіні й не соромилась розтяжок на животі після пологів.

32-річна Ешлі Грем увійшла в історію моди як модель, що пропагує бодіпозитив та природність. Вона неодноразово демонструвала пишні форми під час фотосесій для престижних брендів чи глянців й не стала зраджувати собі після пологів. В інстаграмі знаменитість поділилась закуліссям зйомки для нової колекції купальників plus size американської марки Swimsuits For All.

Читайте також Ешлі Грем вперше після пологів знялась у неймовірній фотосесії з сином, яку зробив їй чоловік

На фото Ешлі Грем постала у бузковому бікіні з тропічним принтом на зав'язках. Великі груди спокусливо виглядали в купальнику. У кадрі зірка також засвітила й чималі розтяжки на животі, які залишилися після пологів пів року тому. Зірка поступово повертається у форму й тримає своє тіло в тонусі, адже регулярно займається спортом, а заняття не пропускала навіть під час вагітності.

Для кампейну Ешлі Грем приміряла одразу кілька купальників. На ній також був суцільний чорний купальник зі шнурівкою на великих грудях та пікантним декольте. Знаменитість постала й у топі з анімалістичним принтом на зав'язці та чорні трусики.

Модель розповіла, що проводить літо в маєтку в штаті Небраска, а відпочинок на задньому дворі з родиною подарував їй справжнє щастя: "Певні речі, які я люблю: милий купальник та задній дворик з родиною! Ми чудово проводили це літо в штаті Небраска, і в цих купальниках я чудово почуваюсь у перше літо в ролі матусі".