Вчора, 9 серпня, співак Віктор Павлік попрощався із молодшим сином Павлом, який помер після тривалої боротьби із саркомою хребців. Молода дружина Віктора Катерина Реп'яхова розповіла, як артист почувається зараз.

Про стан Віктора його обраниця розповіла в інстаграм-сторіс на особистій сторінці. Дівчина зізналася, що самопочуття співака нестабільне і вона постійно перебуває поруч із ним.

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Реп'яхова, яка також є концертною директоркою Віктора Павліка, назвала його стан після смерті сина Павла нестабільним. За її словами, артист важко переживає втрату нащадка.

"Може відволікатися, усміхатися. Може навіть пожартувати, проте все це в секунду припиняється. І він починає сильно плакати. Постійно переглядає фотографії. Загалом, важко", – поділилася Катерина.

Зіркова дружина намагається підтримувати коханого та допомагати йому. Вона зазначила, що 12 серпня разом із Віктором Павліком відправляється на гастролі, що не може не тішити, адже це чудовий спосіб відволіктися від поганих думок.

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 року в молодшого сина Віктора Павліка – Павла діагностували саркому хребців. Тоді хлопець розпочав боротьбу з недугою, яка тривала майже два роки. 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії допомогли підтримувати стабільний стан Павла, проте лікування не давало значних результатів. З травня 2020 року стан здоров'я 21-річного хлопця різко погіршувався. Павло не міг пересуватися без інвалідної коляски, а в руках відчував нестерпний біль.

У червні Павло заявив, що готовий припинити боротьбу, однак після підтримки користувачів мережі, які надсилали йому безліч повідомлень, юнак вирішив продовжити боротися за життя. Наприкінці липня його мати Лариса Созаєва повідомила, що Павло перебуває в хоспісі. А вже 7 серпня жінка опублікувала щемливий ролик, де Павло, будучи маленьким хлопчиком, читає молитву. У той день її син пішов з життя, недуга виявилася сильнішою.

Похорон відбувся 9 серпня у Києві. На прощанні із Павлом були присутні лише найближчі родичі та друзі. Для представників ЗМІ церемонія була закритою.