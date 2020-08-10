Вчера, 9 августа, певец Виктор Павлик попрощался с младшим сыном Павлом, который скончался после продолжительной борьбы с саркомой позвонков. Молодая жена Виктора Катерина Репяхова рассказала, как артист чувствует себя сейчас.

О состоянии Виктора его избранница рассказала в инстаграм-сторис на личной странице. Девушка призналась, что самочувствие певца нестабильно и она постоянно находится рядом с ним.

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Репяхова, которая также является концертным директором Виктора Павлика, назвала его состояние после смерти сына Павла нестабильным. По ее словам, артист тяжело переживает утрату сына.

"Может отвлекаться, улыбаться. Может даже пошутить, но все это в секунду прекращается. И он начинает сильно плакать. Постоянно просматривает фотографии. В общем, тяжело", – поделилась Екатерина.

Звездная жена старается поддерживать любимого и помогать ему. Она отметила, что 12 августа вместе с Виктором Павликом отправляется на гастроли, что не может не радовать, ведь это отличный способ отвлечься от плохих мыслей.

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года у младшего сына Виктора Павлика – Павла диагностировали саркому позвонков. Тогда парень начал борьбу с недугом, которая длилась почти два года. 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии помогли поддерживать стабильное состояние Павла, однако лечение не давало значимых результатов. С мая 2020 года состояние здоровья 21-летнего парня резко ухудшалось. Павел не мог передвигаться без инвалидной коляски, а в руках испытывал невыносимую боль.

В июне Павел заявил, что готов прекратить борьбу, однако после поддержки пользователей сети, которые присылали ему множество сообщений, юноша решил продолжить бороться за жизнь. В конце июля его мать Созаева Лариса сообщила, что Павел находится в хосписе. А уже 7 августа женщина опубликовала трогательный ролик, где Павел, будучи маленьким мальчиком, читает молитву. В тот день ее сын ушел из жизни, недуг оказался сильнее.

Похороны состоялись 9 августа в Киеве. На прощании с Павлом присутствовали только самые близкие родственники и друзья. Для представителей СМИ церемония была закрытой.