Американська сім'я Кардашян-Вест зараз переживає нелегкі часи, за чутками ЗМІ. Після балотування у президенти США та різкі заяви Каньє Веста у мережі, його дружина Кім зазнала чималого стресу. Після усіх скандалів сім'я, схоже, воз'єдналась та разом відпочила на березі моря.

Схоже, подружжя Кім та Каньє зараз відпочиває у Малібу біля океану, судячи з останнього фото із найменшим нащадком сім'ї Псалмом.

До слова Кім Кардашян вагається, чи продовжувати стосунки з Каньє Вестом

На іншому фото зображені щасливі та веселі Кім, Каньє та їхні діти – найстарша Норт і 4-річний Сейнт. Всі вони були одягнені у комфортні білі костюми, у яких часто відвідують недільні месси.



Сім'я Кім Кардашян і Каньє Веста / Instagram/ @kimkardashian​

Під світлиною Кім Кардашян в інстаграмі не залишила жодного підпису, окрім смайлика у вигляді поцілунку. Сімейне фото менше ніж за добу оцінили більше 4 мільйонів користувачів та засипали приємними компліментами. Ймовірно, сім'я помирилась та знову возз'єдналась, подолавши всі труднощі. Цьому може бути і підтвердження останньої фотосесії в Кім, автором якої став Каньє, а також інше фото в інстаграмі Кім, де чоловік щасливо проводить час зі всіма своїми дітьми.



Каньє Вест з дітьми / Instagram/ @kimkardashian​

Нагадаємо, що в липні Каньє Вест поділився з громадськістю про те, що має намір балотуватися у президенти. Однак, через гострі заяви чоловіка на першій його зустрічі з публікою у пари почалась криза в стосунках. Кім Кардашян зізналась, що репер хворіє біполярним розладом, але вона намагається йому допомогти у цьому. Згодом папараці підловили пару в автомобілі, де Кім не стримувала сліз. Як виявилось пізніше, вони помирились.