Подружжя Каньє Веста та Кім Кардяшян перебуває в кризовому стані, однак подружжя робить все можливе задля його збереження. Нещодавно пара сходила на романтичне побачення, а згодом Каньє влаштував для дружини відверту фотосесію.

Каньє Вест та Кім Кардашян є одною з найбільш обговорюваних американських пар. Через поведінку репера у зв'язку з його хворобою та балотуванням у президенти, подружжя опинилося в кризовому стані. Однак, вони роблять все для того, щоб залишитися разом.

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На своїй сторінці у твітері Каньє опублікував світлину та підписав її: "Вечір для двох". Минулих вихідних пара відвідала весілля друга, після чого влаштувала собі імпровізоване романтичне побачення за будинком біля шатру. На фото можна також побачити рояль, тому можна припустити, що згодом репер зіграв для коханої.

Також Каньє Вест став фотографом дружини для британського глянцю AnOther Magazine. Зазначимо, що раніше репер негативно реагував на відверті зйомки коханої.

Відвертий образ Кім Кардашян

Світлини зроблені у відтінку сепії, тому вийшли досить атмосферними. Кім позувала у бежевому боді, продемонструвавши довгі ноги. Вона зав'язала волосся у хвіст та заплела косу.

Американська знаменитість зробила акцент на аксесуарах. Зірка обрала кілька масивних каблучок та браслетів у стилі ланцюгів, а також сережки-кільця. Кім також позувала у нюдовому макіяжі з чорними стрілками.



Кім Кардашян / AnOther Magazine