Супружеская пара Канье Уэста и Ким Кардяшьян находится в кризисном состоянии, однако супруги делают все возможное для сохранения брака. Недавно пара сходила на романтическое свидание, а потом Канье устроил для жены откровенную фотосессию.

Канье Уэст и Ким Кардашьян являются одной из самых обсуждаемых американских пар. Из-за поведения рэпера, в связи с его болезнью и баллотированием в президенты, супруги оказались в кризисном состоянии. Однако, они делают все для того, чтобы остаться вместе.

Читайте также Пальто из рыбьей чешуи и массивные сапоги: Тина Кунаки поразила образом на показе Valentino

На своей странице в твиттере Канье опубликовал фотографию и подписал ее: "Вечер для двоих". В минувшие выходные пара посетила свадьбу друга, после чего устроила себе импровизированное романтическое свидание за домом возле шатра. На фото можно также увидеть рояль, поэтому можно предположить, что впоследствии рэпер сыграл для любимой.

Также Канье Уэст стал фотографом жены для британского глянца AnOther Magazine. Отметим, что ранее рэпер негативно реагировал на откровенные съемки любимой.

Откровенный образ Ким Кардашьян

Фотографии сделаны в оттенке сепии, поэтому получились достаточно атмосферными. Ким позировала в бежевом боди, продемонстрировав длинные ноги. Она завязала волосы в хвост и заплела косу.

Американская знаменитость сделала акцент на аксессуарах. Звезда выбрала несколько массивных колец и браслетов в стиле цепей, а также серьги-кольца. Ким также позировала в нюдовом макияже с черными стрелками.



Ким Кардашьян / AnOther Magazine