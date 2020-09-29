Французская модель и жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки хорошо разбирается в трендах, поэтому умеет производить впечатление своим образом на окружающих. Модель посетила показ Valentino, который проходил в рамках Недели моды в Милане, в безупречном наряде.

Показ Valentino в Милане побил все рекорды по количеству звездных гостей. Появление Тины Кунаки на светском мероприятии привлекло немалое внимание фотографов стритстайла. 23-летняя модель стала одной из самых эффектно одетых гостей модного шоу.

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На показ Тина Кунаки приехала в черном тотал-луке, а особый акцент сделала не на цвете, а на текстурах. Для эффектности модель выбрала длинное пальто из блестящей ткани, которая напоминала рыбью чешую. Кроме этого, она одела гольф в тон пальто, который добавил образу еще большей выразительности, а также юбку с широким разрезом.



Тина Кунаки на показе Valentino / Getty Images

Образ Кунаки дополнила массивными сапогами на платформе и черными очками. Волосы знаменитость завязала в пучок. Вместо сумки модель держала в руках черно-белую защитную маску.

Отметим, что показ коллекции весна-лето 2021 от Valentino впервые проходил в Милане вместо традиционного шоу на парижской Неделе моды. Таким образом модный дом решил поддержать итальянскую систему моды и сотрудников индустрии. Показом Valentino завершилась Неделя моды в Милане.