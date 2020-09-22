Молодая жена французского киноактера Венсана Касселя Тина Кунаки продолжает поражать безупречными образами. На этот раз она поделилась фото в коралловом платье с пикантным разрезом.

23-летняя французская модель Тина Кунаки часто демонстрирует образы, которые захватывают сеть. Жена актера Венсана Касселя опубликовала на своей инстаграм-странице новую фотографию, где она предстала в эффектном платье.

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Снимок был сделан на светском мероприятии в Париже. Обычно Тина Кунаки на мероприятиях выбирает роскошные платья, которые подчеркивают ее хрупкую талию и безупречную фигуру. Несмотря на рождение дочери в 2019 году, она быстро вернулась в форму.

Безупречный look Тины Кунаки

Модель позировала в роскошном коралловом длинном платье с закрытой шеей и рукавами. Но оно имело долгий пикантный разрез, который демонстрировал стройные ноги модели. К платью Тина подобрала красный клатч, сделанный под видом цветка и мюли в том же стиле. Отметим также, что клатч девушка выбрала от модного бренда Valentino.

Тина Кунаки сделала нюдовий макияж с блеском на губах, который удачно сочетается с платьем. Она распустила вьющиеся волосы и уверенно смотрела в объектив.



Тина Кунаки на мероприятии в Париже / Instagram / @tinakunakey