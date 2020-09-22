Молода дружина французького кіноактора Венсана Касселя Тіна Кунакі продовжує вражати бездоганними образами. Цього разу вона поділилась фото в кораловій сукні з пікантним розрізом.

23-річна французька модель Тіна Кунакі часто демонструє образи, які захоплюють мережу. Дружина актора Венсана Касселя опублікувала на своїй інстаграм-сторінці нову світлину, де вона постала в ефектній сукні.

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Знімок був зроблений на світському заході в Парижі. Зазвичай Тіна Кунакі на заходах обирає розкішні сукні, котрі підкреслюють її тендітну талію та бездоганну фігуру. Незважаючи на народження доньки в 2019 році, вона швидко повернулась у форму.

Бездоганний look Тіни Кунакі

Модель позувала в розкішній кораловій довгій сукні з закритою шиєю та рукавами. Але вона мала довгий пікантний розріз, що демонстрував стрункі ноги моделі. До сукні Тіна підібрала червоний клатч, зроблений під видом квітки та мюлі в такому самому стилі. Зазначимо також, що клатч дівчина обрала від модного бренду Valentino.

Тіна Кунакі зробила нюдовий макіяж з блиском на губах, що вдало поєднується з сукнею. Вона розпустила кучеряве волосся та впевнено дивилась в об'єктив.



Тіна Кунакі на заході в Парижі / Instagram / @tinakunakey