Пальто з риб’ячої луски та масивні чоботи: Тіна Кунакі вразила образом на показі Valentino
Французька модель та дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі добре знається на трендах, тож вміє справляти враження своїм образом на оточуючих. Модель відвідала показ Valentino, який проходив у рамках Тижня моди у Мілані, у бездоганному вбранні.
Показ Valentino у Мілані побив усі рекорди за кількістю зіркових гостей. Поява Тіни Кунакі на світському заході привернула чималу увагу фотографів стрітстайлу. 23-річна модель стала однією з найбільш ефектно одягнених гостей модного шоу.
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На показ Тіна Кунакі приїхала у чорному тотал-луці, а особливий акцент зробила не на кольорі, а на текстурах. Для ефектності модель обрала довге пальто з блискучої тканини, яка нагадувала риб’ячу луску. Окрім цього, вона одягнула гольф в тон пальта, який додав образу ще більшої виразності, а також спідницю з широким розрізом.
Тіна Кунакі на показі Valentino / Getty Images
Образ Кунакі доповнила масивними чобітьми на платформі та чорними окулярами. Волосся знаменитість зав’язала в пучок. Замість сумки модель тримала в руках чорно-білу захисну маску.
Зазначимо, що показ колекції весна-літо 2021 від Valentino вперше проходив в Мілані замість традиційного шоу на паризькому Тижні моди. Таким чином модний дім вирішив підтримати італійську систему моди і співробітників індустрії. Показом Valentino завершився Тиждень моди в Мілані.