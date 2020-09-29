Французька модель та дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі добре знається на трендах, тож вміє справляти враження своїм образом на оточуючих. Модель відвідала показ Valentino, який проходив у рамках Тижня моди у Мілані, у бездоганному вбранні.

Показ Valentino у Мілані побив усі рекорди за кількістю зіркових гостей. Поява Тіни Кунакі на світському заході привернула чималу увагу фотографів стрітстайлу. 23-річна модель стала однією з найбільш ефектно одягнених гостей модного шоу.

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На показ Тіна Кунакі приїхала у чорному тотал-луці, а особливий акцент зробила не на кольорі, а на текстурах. Для ефектності модель обрала довге пальто з блискучої тканини, яка нагадувала риб’ячу луску. Окрім цього, вона одягнула гольф в тон пальта, який додав образу ще більшої виразності, а також спідницю з широким розрізом.



Тіна Кунакі на показі Valentino / Getty Images

Образ Кунакі доповнила масивними чобітьми на платформі та чорними окулярами. Волосся знаменитість зав’язала в пучок. Замість сумки модель тримала в руках чорно-білу захисну маску.

Зазначимо, що показ колекції весна-літо 2021 від Valentino вперше проходив в Мілані замість традиційного шоу на паризькому Тижні моди. Таким чином модний дім вирішив підтримати італійську систему моди і співробітників індустрії. Показом Valentino завершився Тиждень моди в Мілані.