Подружжя американської знаменитості Кім Кардашян й репера Каньє Веста зараз перебуває у кризовому стані. І хоча в серпні пара відпочивала в Домініканській республіці заради зміцнення стосунків, Кім зізналась, що досі не вирішила, чи варто продовжувати стосунки з Каньє Вестом.

43-річний хіп-хоп виконавець Каньє Вест також балотується у президенти. Через кампанію в подружжі Каньє та зірки шоу Keeping Up With the Kardashians почались проблеми. Вони разом відвідали Домініканську республіку заради збереження шлюбу, однак і це, схоже, не допомогло.

Американське видання Hollywood Life розповіло про те, що Кім вагається, чи варто продовжувати стосунки з чоловіком. Їй дедалі важче бути разом з Каньє, але вона намагається знайти варіанти, які могли б врятувати сім'ю.

Що стосується майбутнього, вона все ще зважує всі варіанти, але вона не хоче залишати Каньє в той час, коли він потребує допомоги,

Каньє Вест та Кім Кардашян вже 6 років разом / Instagram / @kimkardashian

Також у виданні зазначили, що Кім всім розповідає, що Каньє – її споріднена душа і вона любить його більше за все у світі. Але загалом ситуація сумна.

Кардашян підтримує вся її родина. Вона змогла пояснити реперові, що не бажає йому зла, а навпаки, тільки хоче підтримати. При цьому Кім не хоче залучати всю свою сім'ю до вияснення стосунків з Каньє, адже краще залишити непорозуміння в межах свого дому.