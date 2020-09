Чета американской знаменитости Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста сейчас находится в кризисном состоянии. И хотя в августе пара отдыхала в Доминиканской республике ради укрепления отношений, Ким призналась, что до сих пор не решила, стоит ли продолжать отношения с Канье Уэстом.

43-летний хип-хоп исполнитель Канье Уэст также баллотируется в президенты. Из-за кампании в браке Канье и звезды шоу Keeping Up With the Kardashians начались проблемы. Они вместе посетили Доминиканскую республику ради сохранения брака, однако и это, похоже, не помогло.

Американское издание Hollywood Life рассказало о том, что Ким колеблется, стоит ли продолжать отношения с мужчиной. Ей все труднее быть вместе с Канье, но она пытается найти варианты, которые могли бы спасти семью.

Что касается будущего, она все еще взвешивает все варианты, но она не хочет оставлять Канье в то время, когда он нуждается в помощи,

Канье Уэст и Ким Кардашян уже 6 лет вместе / Instagram / @kimkardashian

Также в издании отметили, что Ким всем рассказывает, что Канье – ее родственная душа и она любит его больше всего в мире. Но в целом ситуация печальная.

Кардашян поддерживает вся ее семья. Она смогла объяснить реперу, что не желает ему зла, а наоборот, только хочет поддержать. При этом Ким не хочет привлекать всю свою семью к выяснению отношений с Канье, ведь лучше оставить недоразумения в пределах своего дома.