Американская семья Кардашян-Уэст сейчас переживает нелегкие времена, по слухам СМИ. После баллотирования в президенты США и резких заявлений Канье Уэста в сети, его жена Ким получила большой стресс. После всех скандалов семья, похоже, воссоединилась и вместе отдохнула на берегу моря.

Похоже, супруги Ким и Канье сейчас отдыхают в Малибу возле океана, судя по последнему фото с наименьшим потомком семьи Псалмом.

К слову Ким Кардашян колеблется, продолжать ли отношения с Канье Уэстом

На другом фото изображены счастливые и веселые Ким, Канье и их дети – старшая Норт и 4-летний Сейнт. Все они были одеты в комфортные белые костюмы, в которых часто посещают воскресные мессы.



Семья Ким Кардашян и Канье Уэста / Instagram / @kimkardashian

Под фотографией Ким Кардашян в инстаграме не оставила ни одной подписи, кроме смайлика в виде поцелуя. Семейное фото меньше чем за сутки оценили более 4 миллионов пользователей и засыпали приятными комплиментами. Вероятно, семья помирилась и снова воссоединилась, преодолев все трудности. Этому может быть и подтверждение последней фотосессии у Ким, автором которой стал Канье, а также другое фото в инстаграме Ким, где мужчина счастливо проводит время со всеми своими детьми.



Канье Уэст с детьми / Instagram / @kimkardashian

Напомним, что в июле Канье Уэст поделился с общественностью тем, что намерен баллотироваться в президенты. Однако, из-за острых заявлений мужа на первой встрече с публикой у пары начался кризис в отношениях. Ким Кардашян призналась, что рэпер болеет биполярным расстройством, но она пытается ему помочь в этом. Впоследствии папарацци подловили пару в автомобиле, где Ким не сдерживала слез. Как оказалось позже, они помирились.