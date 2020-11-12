Стен Лі та цілий Всесвіт: що відомо про культового творця коміксів Marvel
Творець Всесвіту Marvel помер 12 листопада 2018 року. Стен Лі був однією з найвідоміших фігур у Голлівуді. Цікаві факти про життя легендарного художника та продюсера – читайте в матеріалі.
Редакція LifeStyle зібрала найцікавіші факти про життя відомого художника Стена Лі.
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Біографія Стена Лі: що про нього відомо
Знаменитий Стен Лі (Стенлі Мартін Лібер) народився і зростав в незаможній сім’ї єврейських батьків-іммігрантів румунського походження в Нью-Йорку. У нього був єдиний брат Ларрі, з яким у підлітковому віці та з батьками переїхав на Форт-Вашингтон авеню.
Стен Лі в дитинстві / Фото IMDb
З юних років Лі намагався багато працювати, щоб мати не лише хороший заробіток, а й знання з абсолютно різних сфер: від журналістики до продажів сандвічів і підписок на ЗМІ. У 1942 році його призвали до армії США, в складі якої брав участь у війні і прослужив до жовтня 1945 року.
Стен Лі в лавах армії США / Фото IMDb
Відомі люди у житті Стена Лі
Культовий діяч Голлівуду досягнув успіху не лише завдяки власній наполегливості, а й за допомогою відомих на той час людей:
- Роббі Соломона, який був дядьком Стена;
- редактора Timely Comics Джо Саймона;
- видавця коміксів Мартіна Гудмана, який згодом одружився на кузині Стена – Джин.
Саме Мартін у 1939 році запропонував 17-річному Лі взяти участь в починаючому видавництві коміксів Timely Comics. Той погодився і став не лише автором знаменитих персонажів-супергероїв, а й одним з редакторів у видавництві.
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І Мартін Гудмен не прогадав, коли взяв на роботу початківця-художника. Після перших кількох комікс-персонажів, які створили інші митці (Карл Бургос та Білл Еверотт), роботи Стена мали приголомшливий успіх. Перший комікс Стена Лі опублікували в 1941 році. Так світ дізнався про "Капітана Америку".
Світ дізнався про "Капітана Америку" з коміксів Marvel / Ілюстрація Marvel Comics
Після армії, Стен Лі повернувся до роботи та у співпраці з іншими працівниками видавництва (найвідоміші – Джек Кірбі і Стів Дітко) створив такі імениті постаті як "Людина-павук", "Залізна людина", "Халк", "Фантастична четвірка" і "Люди Ікс".
Знаєте, і одна людина може багато чого змінити. Коротко і ясно,
– пояснює художник Стен Лі.
Як з'явився Marvel
Згодом видавництво пройшло ребрединг і змінило своє ім’я на Atlas Comics, а вже у 1961 році компанія заявила себе на світовому ринку як Marvel Comics з першим коміксом "Amazing Adventures" #3 ("Дивовижні пригоди").
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За час президенства в компанії Marvel Comics, Стен Лі створив не один десяток культових персонажів, яких неодноразово екранізували на великих екранах, видавали про них різні інтерпретації коміксів та книг. В кінці серпня 2009 року компанія The Walt Disney Company оголосила про покупку Marvel і ціна угоди склала понад 4 мільярдів доларів.
Супергерой без великого лиходія – це як день без сонячного світла,
– говорив культовий творець коміксів.
Геніальний творець Marvel Comics Стен Лі / Фото IMDb
Особисте життя Стена Лі
Професійне життя покійного Стена Лі вражає всіх кіноманів. І великою підтримкою протягом всієї творчості була його кохана дружина Джоан Клейтон Букок. З нею художник одружився у 1947 році і вже через чотири роки на світ з’явилась їхня донька Джоан Селія. У 1953 році народився син Ян, який помер через 3 дні після пологів.
Кохана дружина Стена Лі проживала з ним у Західному Голлівуді до кінця своїх днів, – вона померла в липні 2017 року. Пара прожила 69 років у спільному шлюбі.
Дружин слід цілувати, а не слухати,
– говорив Стен Лі.
Стен Лі і його дружина Джоан Клейтон / Фото IMDb
Проблеми зі здоров'ям
На початку 2010-х у Стена Лі почало погіршуватись здоров’я і вже через 2 роки він переніс складну операцію, – йому вживили кардіостимулятор. На початку 2016 року письменник зізнався в значному погіршенні зору, через що він втратив можливість читати і писати, однак продовжував брати участь в камео-ролях у фільмах Marvel.
У лютому 2018 року чоловіка госпіталізували в Лос-Анджелесі через ймовірні проблеми із серцевою активністю та диханням.
12 листопада 2018 року Стен Лі помер у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.
Я зобов'язаний Вам всім. Спочивай з миром, Стен,
– написав актор Роберт Дауні-молодший, який зіграв роль Залізної Людини.
Камео Стена Лі у фільмах
З 1989 до 2019 року Стена Лі можна було побачити у фільмах від компанії Marvel. Уперше він зіграв самого себе у фільмі Кевіна Сміта "Лобурі".
Крім того, Стен Лі у ролі Стена Лі зіграв у таких стрічках:
- серіалі "Теоріая великого вибуху";
- у мульсеріалі "Робоцип";
- у мульсеріалі "Людина-павук";
- у серіалі "Джиммі Кіммел у прямому ефірі".
В інших фільмах він міг з'явитись, як звичайний перехожий, продавець у невеликому магазині чи на фото.
Камео Стена Лі у фільмі "Месники: Ера Альтрона" / Скріншот
Найулюбленіше його камео було у фільмі "Месники: Ера Альтрона" (Avengers: Age Of Ultron), де Стен Лі був на вечірці в штаб-квартирі Месників. Саме тут режисер Джосс Уідон виділив йому найбільшу кількість екранного часу.
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