Кінокомпанії Disney і Marvel анонсували новий телепроєкт, який вийде на екрани з назвою "Міс Марвел". Відомо, що супергероїнею стане ще маловідома актриса Іман Веллані.

Сюжет серіалу "Міс Марвел"

За даними Deadline, серіал розкаже про Камалу Кан – звичайну школярку, яка живе у Нью-Йорку. Та одного дня вона отримує надздібності та може змінювати свій зовнішній вигляд, зменшуватись чи збільшуватись та регенеруватись. Спершу це шокує головну героїню, але згодом вона розуміє: суперсили дають змогу допомагати іншим.

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Цікаво, що це перша мусульманська героїня Marvel. Камала зростає у родині вихідців з Пакистану. А от псевдонім дівчина візьме "Міс Марвел". Рішення вона приймала не довго, адже давно є прихильницею Керол Денверс.

Вперше Камала Кан з'явилась у коміксах у 2013 році. Вже у 2014-му супергероїня отримала власну серію видань. Історія про дівчинку з надздібностями сподобалась читачам, тому в Marvel вирішили екранізувати її. Окрім цього, повідомляється, що саме ця маленька школярка зіграє чималу роль у 4 фазі франшизи.

Хто зіграє головну роль у "Міс Марвел"

Наразі невідомо, коли розпочнуться зйомки серіалу "Міс Марвел". Водночас у ЗМІ вже представили актрису, яка зіграє головну роль. Нею стала Іман Веллані.

Актрисі всього 18 років і вона є висхідною зіркою Голлівуду. Тому така пропозиція є чудовим шансом для талановитої Іман підкорити весь світ та стати топовою зіркою кіно.



Іман Веллані зіграє "Міс Марвел" / Фото The Reporter