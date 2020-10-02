Кинокомпании Disney и Marvel анонсировали новый телепроект, который выйдет на экраны с названием "Мисс Марвел". Известно, что супергероиней станет еще малоизвестная актриса Иман Веллани.

Сюжет сериала "Мисс Марвел"

По данным Deadline, сериал расскажет о Камале Кан – обычной школьнице, которая живет в Нью-Йорке. Но однажды она получает сверхспособности и может менять свой внешний вид, уменьшаться или увеличиваться и регенерироваться. Сначала это шокирует главную героиню, но потом она понимает: суперсилы позволяют помогать другим.

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Интересно, что это первая мусульманская героиня Marvel. Камала растет в семье выходцев из Пакистана. А вот псевдоним девушка возьмет "Мисс Марвел". Решение она принимала не долго, ведь давно является поклонницей Кэрол Денверс.

Впервые Камала Кан появилась в комиксах в 2013 году. Уже в 2014-м супергероиня получила собственную серию изданий. История о девочке со сверхспособностями понравилась читателям, поэтому в Marvel решили экранизировать ее. Кроме этого, сообщается, что именно эта маленькая школьница сыграет немалую роль в 4 фазе франшизы.

Кто сыграет главную роль в "Мисс Марвел"

Пока неизвестно, когда начнутся съемки сериала "Мисс Марвел". В то же время в СМИ уже представили актрису, которая сыграет главную роль. Ею стала Иман Веллани.

Актрисе всего 18 лет и она является восходящей звездой Голливуда. Поэтому такое предложение является отличным шансом для талантливой Иман покорить весь мир и стать топовой звездой кино.



Иман Веллани сыграет "Мисс Марвел" / Фото The Reporter