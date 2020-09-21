Уже 5 ноября на большой экран выйдет фильм "Черная вдова". Киностудия Marvel несколько раз переносила премьеру из-за пандемии и в конце концов определилась с датой презентации. А чтобы подогреть интерес публики к ленте, режиссер Кейт Шортланд прокомментировала фильм и героиню актрисы Скарлетт Йоханссон.

Представительница Голливуда дала откровенное интервью журналу Total Film. Именно там Кейт Шортланд призналась, что Наташа Романова – уникальная героиня киновселенной Marvel. Она единственная женщина, которая не имеет суперспособностей, однако играет в фильмах "Мстители" важную роль. Эту особенность "Черной вдовы" ярко подчеркнули авторы ленты.

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"Это единственный персонаж без сверхспособностей. В этом мы и видим ее силу, потому что ей всегда надо выкладываться на полную, чтобы выбраться из безвыходных ситуаций. И мы действительно ставим ее в разные сложные ситуации. Наташа похожа на Клариссу в исполнении Джоди Фостер из "Молчания ягнят": когда она держит пистолет, он трясется, но внутри она жесткая и выносливая. Я хотела передать эти качества персонажу. Когда вы смотрите на нее в разных ситуациях, вы не просто хотите увидеть, что она из них выберется, вы хотите увидеть ее твердость и решимость. И мы это сделали", – рассказала Кейт Шортланд.

Кроме этого, новый фильм прокомментировала исполнительница одной из главных ролей – актриса Флоренс Пью. Она в "Черной вдове" сыграла напарницу Наташи Романовой и безжалостную убийцу Елену Белову.

"Этот фильм о жестоком обращении с женщинами. Речь идет о девушках, которых воруют со всего мира и держат в плену. Это так больно, и это так важно... Вы увидите, как эти женщины стремятся к свободе и станут сильными. И хоть они и убийцы, все же хотят открыть правду о том, как над ними издевались. Это невероятно мощный фильм", – добавила Флоренс Пью.

"Черная вдова": сюжет и трейлер фильма

В центре сюжета – события, которые разворачиваются сразу после "Первого мстителя: Противостояние". Тогда Наташа Романова переживает нелегкий этап: женщина не может избавиться от воспоминаний прошлого. Главная героиня решает уничтожить систему, которая сделала ее убийцей, и спасти других девочек, которые, как и она когда-то, попали в плен.

Чтобы противостоять могущественным противникам, "Черная вдова" не только вооружается, но и заручается поддержкой "сестры" Елены Беловой. Вместе они отправляются в "Красную комнату", где проходили жестокие тренировки. И там девушки столкнутся с таинственным злодеем Taskmaster, который может имитировать стили борьбы своих оппонентов и который связан с прошлым главных героев.

Смотрите трейлер к фильму "Черная вдова": видео