Пока в Голливуде отменяют или же переносят премьеры, представители Marvel утвердительно заявили, что "Черная вдова" выйдет на большой экран 5 ноября 2020 года. Кроме этого, в Сети появились эксклюзивные фото из ленты, которые вызвали еще больший интерес у киноманов.

Новые кадры "Черной Вдовы"

Фото опубликовало издание Total Film. На кадрах можно увидеть исполнительницу главной роли "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон в ее черном брутальном наряде. Кроме этого, на новых фото из фильма Marvel видно бронетехнику и зрелищные спецэффекты со взрывами.

Интересно Скарлетт Йоханссон рассказала, какое послание скрыто в "Черной вдове"



Новые кадры из фильма "Черная вдова" / Фото Total Film



Кадры со съемок фильма Marvel / Фото Total Film



Фото из фильма "Черная вдова" / Фото Total Film

Также перед премьерой авторы ленты решили презентовать новый постер "Черной вдовы", созданный под стиль комиксов. Официальное фото украсило обложку нового выпуска Total Film.

Что известно о фильме "Черная вдова"

Супергеройская лента "Черная вдова" станет 24-й в серии фильмов Marvel. Авторы проекта признались, что сомневались, стоит ли раскрывать историю Наташи Романовой. Однако решили, что ее прошлое сыграет во франшизе важную роль.

"Сперва меня это смущало. Но тогда я поняла, в конце концов, мы с Кевином Фейгом имели подобные видения относительно этой истории. Я на самом деле захотела создать этот фильм, открыть персонажа и заглянуть в ее голову. Ее семья создала динамику, с которой это могло произойти. Поэтому зрители увидят другую сторону Черной Вдовы, ведь она предстает в сценах с людьми, которые знают ее с детства. И она здесь не супергерой, а дочь или сестра", – рассказала режиссер Кейт Шортленд.

По сюжету, события разворачиваются сразу после "Первого мстителя: Противостояние". Наташа Романова не может избавиться от воспоминаний прошлого. Чтобы разрушить систему, которая создает безжалостных убийц, как и она, черная вдова объединяется со своими "сестрами". Вместе они отправляются в "Красную комнату", где проходили их тренировки, и сталкиваются с таинственным злодеем Taskmaster, который может имитировать стили борьбы своих оппонентов и который связан с прошлым главной героини.

Смотрите трейлер к фильму "Черная вдова": видео