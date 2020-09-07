Вскоре на большой экран выйдет долгожданная новинка Marvel "Черная вдова". Главную роль в картине исполнила непревзойденная Скарлетт Йоханссон. Перед премьерой актриса решила больше рассказать о фильме и открыла очевидное послание, которое скрыто в киноновинке.

Какое послание скрыто в "Черной вдове"

На днях Скарлетт Йоханссон дала короткое интервью журналу Empire. В разговоре с журналистами актриса откровенно заявила, что весь фильм "Черная вдова" – феминистский. Это послание очевидно, ведь на протяжении всей ленты зрители увидят, как женщины помогают друг другу и противостоят мужчинам.

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"Я думаю, что этот фильм, в частности, очень необычно отражает то, что происходит с такими движениями против притязаний, как Time's Up и #MeToo. Было бы ошибкой, если бы мы не обратились к этой теме... Кто-то спросил меня, феминистка ли Наташа. Конечно, да, это же очевидно. Глупо даже об этом спрашивать", – отметила Скарлетт Йоханссон.

Кроме того, актриса добавила, что для режиссера Кейт Шортленд было важно экранизировать такой сюжет. Все потому, что все ленты Marvel прославляют мощь мужчин, а "Черная вдова" и "Агент Картер" сосредоточены на женщинах.

Скарлетт Йоханссон в новом фильме "Черная вдова" / Фото Empire

Как и супергероиня Наташа Романова, Скарлетт Йоханссон не боится поднимать тему феминизма. Ранее актриса заявляла, что в первые годы карьеры в Голливуде за ней закрепился образ сексуальной соблазнительницы. Такой имидж был навеян лентами "Вики Кристина Барселона" и "Матч-пойнт". По словам Скарлетт, этот образ был искусственно создан "кучкой мужчин из киноиндустрии". Актрисе понадобилось немало времени, чтобы избавиться от этого.

Что известно о "Черной вдове"

Еще в 2008 году в картине Marvel впервые появилась героиня Наташа Романова, или Черная вдова. Девушка не имеет суперсил, как Халк или Капитан Америка, но она – одна из лучших шпионок и агенток современности, поэтому и не боится противостоять даже инопланетным захватчикам.

По предварительным данным, уже 5 ноября 2020 года на большой экран выйдет отдельный фильм "Черная вдова". Лента вернет зрителей в прошлое, когда Наташа Романова жила в приемных семьях и училась в специальной школе убийц. Чтобы остановить своих беспощадных "педагогов", главная героиня отправится в место тренировок – "Красную комнату". Наташа столкнется с фантомами прошлого и попытается уничтожить ее.

"Фильм дает возможность изучить Вдову как женщину, которая ищет себя и делает свой выбор, вероятно, первый раз в своей жизни, так как она никогда не имела такой возможности", – отметила Скарлетт Йоханссон.

Смотрите трейлер к фильму "Черная вдова": видео