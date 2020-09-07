Невдовзі на великий екран вийде довгоочікувана новинка Marvel "Чорна вдова". Головну роль у стрічці виконала неперевершена Скарлетт Йоганссон. Перед прем'єрою актриса вирішила більше розповісти про фільм та відкрила очевидне послання, яке приховане в кіноновинці.

Яке послання приховано в "Чорній вдові"

Днями Скарлетт Йоганссон дала коротке інтерв'ю журналу Empire. У розмові з журналістами актриса відверто заявила, що весь фільм "Чорна вдова" – феміністський. Це послання є очевидним, адже упродовж всієї стрічки глядачі побачать, як жінки допомагають одна одній та протистоять чоловікам.

Важливо Роберт Дауні-молодший заявив, що більше не зніматиметься у фільмах Marvel

"Я думаю, що цей фільм, зокрема, дуже особливо відображає те, що відбувається з такими рухами проти домагань, як Time's Up і #MeToo. Було б помилкою, якби ми не звернулися до цієї теми… Хтось запитав мене, чи Наташа феміністка. Звичайно, так, це ж очевидно. Нерозумно навіть про це питати", – наголосила Скарлетт Йоганссон.

Окрім цього, актриса додала, що для режисерки Кейт Шортленд було важливо екранізувати такий сюжет. Все тому, що всі стрічки Marvel прославляють міць чоловіків, а "Чорна вдова" і "Агент Картер" зосереджені на жінках.



Скарлетт Йоганссон у новому фільмі "Чорна вдова" / Фото Empire

Як і супергероїня Наташа Романова, Скарлетт Йоганссон не боїться порушувати тему фемінізму. Раніше акторка заявляла, що в перші роки кар'єри в Голлівуді за нею закріпився образ сексуальної спокусниці. Такий імідж був навіяний стрічками "Вікі Крістіна Барселона" та "Матч-пойнт". За словами Скарлетт, цей образ був штучно створений "купкою чоловіків з кіноіндустрії". Акторці знадобилось чимало часу, щоб позбутись цього.

Що відомо про "Чорну вдову"

Ще у 2008 році у стрічці Marvel вперше з'явилась героїня Наташа Романова, або ж Чорна вдова. Дівчина не має суперсил, як Халк чи Капітан Америка, але вона – одна з найкращих шпигунок та агенток сучасності, тому й не боїться протистояти навіть інопланетним загарбникам.

За попередніми даними, вже 5 листопада 2020 року на великий екран вийде окремий фільм "Чорна вдова". Стрічка поверне глядачів у минуле, коли Наташа Романова жила у прийомних родинах та навчалась у спеціальній школі вбивць. Щоб зупинити своїх нещадних "педагогів", головна героїня вирушить в місце тренувань – "Червону кімнату". Наташа зіткнеться з фантомами минулого та намагатиметься знищити її.

"Фільм дає можливість вивчити вдову як жінку, яка шукає себе і робить свій вибір, ймовірно, перший раз у своєму житті, оскільки вона ніколи не мала такої можливості", – зазначила Скарлетт Йоганссон.

Дивіться трейлер до фільму "Чорна вдова": відео