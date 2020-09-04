Зірка кіновсесвіту Marvel Роберт Дауні-молодший остаточно спростував чутки, що його персонаж Тоні Старк повернеться у майбутніх стрічках. Актор ствердно заявив, що завершив історію супергероя.

Відповідну заяву Роберт Дауні-молодший зробив під час подкасту, передає таблоїд Metro. У спілкуванні з акторами Джейсоном Бейтманом, Віллом Арнеттом та Шейном Хейзом він додав, що всі його проєкти у Marvel завершились, а останньою появою "Залізної людини" на екран стали "Месники: Фінал". Відтак Роберт Дауні-молодший розвінчав чутки про його появу на екрані у майбутній стрічці про "Чорну вдову".

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Це не вперше Роберт Дауні-молодший говорить про кінець співпраці з кіностудією Marvel. Ще у січні 2020 року актор на пресконференції запропонував авторам супергеройських фільмів замінити його на жінку. Мова йшла про Гвінет Пелтроу, яка грає дружину Старка. Однак офіційного підтвердження, що "Залізна людина" буде існувати у такому форматі, поки немає.

Що стосується мене, я вже склав зброю і відпускаю це. Я також думаю, що Marvel зараз розвивається, вони намагаються ввести багато ідей, і ви знаєте, я дуже радий бачити, як все відбувається,

– розповідав Роберт Дауні-молодший.

Роберт Дауні-молодший у Marvel

Актор приєднався до кіновсесвіту Marvel у 2008 році. Тоді на великий екран вийшов дивовижий фільм "Залізна людина".

За сюжетом стрічки, багатій і геніальний винахідник Тоні Старк тестує свою зброю в Афганістані. Під час чергових випробувань його викрадає організація "Десять кілець", яка тримає чоловіка в полоні та змушує розробити потужну зброю, здатну нищити все на своєму шляху. Під час втечі Тоні Старк отримав поранення, а врятувати чоловіка вдалось завдяки електромагніту, вставленого в груди. Звільнившись, мільйонер розробив спеціальний костюм з металу та відтоді став "Залізною людиною".

Упродовж 12 років супергерой вступав у протистояння з лиходіями поряд з іншими "Месниками". У кожному епізоді Тоні Старк відігравав важливу роль у сюжеті та часто рятував всю команду від загибелі.

Окрім Роберта Дауні-молодшого, зйомки у супергеройських фільмах завершив і актор Кріс Еванс. У проєктах Marvel він був Капітаном Америка.