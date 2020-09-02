Досі Голлівуд оговтується від втрати: 43-річний Чедвік Боузман помер від раку. Актор був відомий за багатьма касовими фільмами, однак найбільшої популярності йому принесла стрічка Marvel "Чорна пантера". Відтак представники кінокомпанії вирішили вшанувати пам'ять зірки кіно, опублікувавши щемливий ролик зі зйомок фільму.

Що сталось з Чедвіком Боузманом

28 серпня у своєму маєтку в Каліфорнії помер знаменитий голлівудський актор Чедвік Боузман. Саме таку новину поширили всі світові ЗМІ, зокрема, 24 канал наступного дня після раптової смерті зірки Marvel. Родичі актора вирішили не замовчувати причину та в офіційній заяві зізнались, що Чедвік Боузман упродовж 4 років боровся з раком товстої кишки. Тривале лікування не дало результатів, відтак талановитий представник Голлівуду помер.

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Про свою хворобу Чедвік Боузман вирішив не говорити журналістам і прихильникам та навіть з останніми стадіями раку виходив на знімальний майданчик. Незадовго до смерті користувачі мережі звернули увагу на хворобливий вигляд актора, який раптово дуже схуд, однак чоловік вирішив не коментувати ніяких припущень.

Реакція студії Marvel на смерть Чедвіка Боузмана

Колеги Чедвіка Боузмана по стрічкам Marvel одразу ж відреагували на смерть актора. У мережі вони опублікували спогади про роботу з талановитим американцем і спільні кадри. Кріс Гемсворт, Роберт Дауні-молодший, Летиція Райт, Скарлетт Йоганссон, Брі Ларсон, Марк Раффало, Зої Салдана та інші зірки супергеройських фільмів не стримували розпачу від новин про смерть колеги.

Відреагували на втрату і представники кіностудії Marvel. Після щемливого допису у мережі автори успішних стрічок вирішили показати, яким світ запам'ятає виконався ролі "Чорної пантери". У ютубі вони опублікували триб'ют, до якого увійшли досі неопубліковані кадри зі знімального майданчика та коментарі акторів Marvel. Вкінці щемливого ролика постав сам Чедвік Боузман, який розповів, чому його роль підкорила глядачів.

Дуже цікаво спостерігати, як багато "Чорна пантера" означає для людей. Іноді я питаю себе, як багато це означає для всього світу. Думаю, що багато. Не тільки тому, що люди знаходять в цьому втечу з реальності, а ще й тому, що це дає їм надію, – зазначив Чедвік Боузман.

Дивіться кадри з Чедвіком Боузманом і спогади його колег: щемливе відео

"Ти назавжди залишишся нашим королем", – наголосили в ролику представники Marvel.

Як діти попрощались з улюбленим супергероєм

Маленькі прихильники фільмів Marvel також не стримували емоцій від смерті Чедвіка Боузмана. Його роль "Чорної пантери" стала улюбленою для мільйонів дітей у всьому світі. Тому у мережі з'явились щемливі фото, на яких малюки прощаються з супергероєм, використовуючи його фігурку та іграшки інших зірок Marvel.