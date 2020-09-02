До сих пор Голливуд оправляется от потери: 43-летний Чедвик Боузман умер от рака. Актер был известен по многим кассовым фильмам, однако наибольшую популярность ему принесла лента Marvel "Черная пантера". Поэтому представители кинокомпании решили почтить память звезды кино, опубликовав щемящий ролик со съемок фильма.

Что случилось с Чедвиком Боузманом

28 августа в своем поместье в Калифорнии умер знаменитый голливудский актер Чедвик Боузман. Именно такую новость распространили все мировые СМИ, в частности и 24 канал, на следующий день после внезапной смерти звезды Marvel. Родственники актера решили не замалчивать причину и в официальном заявлении признались, что Чедвик Боузман на протяжении 4 лет боролся с раком толстой кишки. Длительное лечение не дало результатов, поэтому талантливый представитель Голливуда умер.

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О своей болезни Чедвик Боузман решил не говорить журналистам и поклонникам и даже на последних стадиях рака выходил на съемочную площадку. Незадолго до смерти пользователи сети обратили внимание на болезненный вид актера, который внезапно очень похудел, однако мужчина решил не комментировать никаких предположений.

Реакция студии Marvel на смерть Чедвика Боузмана

Коллеги Чедвика Боузмана по лентам Marvel сразу же отреагировали на смерть актера. В сети они опубликовали воспоминания о работе с талантливым американцем и совместные кадры. Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Летиция Райт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Марк Руффало, Зои Салдана и другие звезды супергеройских фильмов не сдерживали отчаяния от новостей о смерти коллеги.

Отреагировали на потерю и представители киностудии Marvel. После щемящей записи в сети авторы успешных лент решили показать, каким мир запомнит исполнителя роли "Черной пантеры". В Ютубе они опубликовали трибьют, в который вошли до сих пор неопубликованные кадры со съемочной площадки и комментарии актеров Marvel. В конце щемящего ролика предстал сам Чедвик Боузман, который рассказал, почему его роль покорила зрителей.

Очень интересно наблюдать, как много "Черная пантера" означает для людей. Иногда я спрашиваю себя, как много это значит для всего мира. Думаю, что много. Не только потому, что люди находят в этом побег из реальности, а еще и потому, что это дает им надежду,

– отметил Чедвик Боузман.

Смотрите кадры с Чедвиком Боузманом и воспоминания его коллег: щемящее видео

"Ты навсегда останешься нашим королем", – отметили в ролике представители Marvel.

Как дети попрощались с любимым супергероем

Маленькие поклонники фильмов Marvel также не сдерживали эмоций от смерти Чедвика Боузмана. Его роль "Черной пантеры" стала любимой для миллионов детей во всем мире. Поэтому в сети появились щемящие фото, на которых малыши прощаются с супергероем, используя его фигурку и игрушки других звезд Marvel.