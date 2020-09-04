Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший окончательно развенчал слухи, что его персонаж Тони Старк вернется в будущих фильмах. Актер утвердительно заявил, что завершил историю в супергеройских фильмах.

Соответствующее заявление Роберт Дауни-младший сделал во время подкаста, передает таблоид Metro. В общении с актерами Джейсоном Бейтманом, Уиллом Арнеттом и Шейном Хейзом он добавил, что все его проекты в Marvel завершились, а последним появлением "Железного человека" на экране стали "Мстители: Финал". Поэтому Роберт Дауни-младший развенчал слухи о его появлении на экране в будущей ленте о "Черной вдове".

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Это не первый раз Роберт Дауни-младший говорит о конце сотрудничества с киностудией Marvel. Еще в январе 2020 года актер на пресс-конференции предложил авторам супергеройских фильмов заменить его на женщину. Речь шла о Гвинет Пэлтроу, которая играет жену Старка. Однако официального подтверждения, что "Железный человек" будет существовать в таком формате, пока нет.

Что касается меня, я уже сложил оружие и отпускаю это. Я также думаю, что Marvel сейчас развивается, они пытаются ввести много идей, и вы знаете, я очень рад видеть, как все происходит,

– рассказывал Роберт Дауни-младший.

Роберт Дауни-младший в Marvel

Актер присоединился к киновселенной Marvel в 2008 году. Тогда на большой экран вышел невероятный фильм "Железный человек".

По сюжету ленты, богатый и гениальный изобретатель Тони Старк тестирует свое оружие в Афганистане. Во время очередных испытаний его похищает организация "Десять колец", которая держит мужчину в плену и заставляет разработать мощное оружие, способное уничтожать все на своем пути. Во время побега Тони Старк получил ранения, а спасти мужчину удалось благодаря электромагниту, вставленного в грудь. Освободившись, миллионер разработал специальный костюм из металла и с тех пор стал Железным человеком.

В течение 12 лет супергерой вступал в противостояние со злодеями наряду с другими "Мстителями". В каждом эпизоде Тони Старк играл важную роль в сюжете и часто спасал всю команду от гибели.

Кроме Роберта Дауни-младшего, съемки в супергеройских фильмах завершил и актер Крис Эванс. В проектах Marvel он был Капитаном Америка.