Поки в Голлівуді скасовують або ж переносять прем'єри, представники Marvel ствердно заявили, що "Чорна вдова" вийде на великий екран 5 листопада 2020 року. Окрім цього, у мережі з'явились ексклюзивні фото зі стрічки, які викликали ще більшу цікавість у кіноманів.

Нові кадри "Чорної вдови"

Фото опублікувало видання Total Film. На кадрах можна побачити виконавицю головної ролі "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон у її чорному брутальному вбранні. Окрім цього, на нових фото з фільму Marvel видно бронетехніку та видовищні спецефекти з вибухами.

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Нові кадри з фільму "Чорна вдова" / Фото Total Film



Кадри зі зйомок фільму Marvel / Фото Total Film



Фото з фільму "Чорна вдова" / Фото Total Film

Також перед прем'єрою автори стрічки вирішили презентувати новий постер "Чорної вдови", створений під стиль коміксів. Офіційне фото прикрасило обкладинку нового випуску Total Film.

Що відомо про фільм "Чорна вдова"

Супергеройська стрічка "Чорна вдова" стане 24-ою у серії фільмів Marvel. Автори проєкту зізнались, що сумнівались, чи варто розкривати історію Наташі Романової. Однак вирішили, що її минуле зіграє у франшизі важливу роль.

"Спершу мене це бентежило. Але тоді я зрозуміла, зрештою, ми з Кевіном Фейгом мали подібні бачення щодо цієї історії. Я насправді захотіла створити цей фільм, відкрити персонажа та зазирнути в її голову. Її сім'я створила динаміку, з якою це могло статися. Відтак глядачі побачать іншу сторону Чорної вдови, адже вона постає у сценах з людьми, які знають її з дитинства. І вона тут не супергерой, а донька чи сестра", – розповіла режисерка Кейт Шортленд.

За сюжетом, події розгортаються одразу після "Першого месника: Протистояння". Наташа Романова не може позбутись спогадів минулого. Щоб зруйнувати систему, яка створює безжальних вбивць, як і вона, Чорна вдова об'єднується зі своїми "сестрами". Разом вони вирушають у "Червону кімнату", де проходили їхні тренування, та стикаються з таємничим лиходієм Taskmaster, який може імітувати стилі боротьби своїх опонентів і який пов’язаний з минулим головної героїні.

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