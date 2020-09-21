Вже 5 листопада на великий екран вийде фільм "Чорна вдова". Кіностудія Marvel кілька разів переносила прем'єру через пандемію та зрештою визначилась з датою презентації. А щоб підігріти цікавість публіки до стрічки, режисерка Кейт Шортленд прокоментувала фільм та героїню актриси Скарлетт Йоганссон.

Представниця Голлівуду дала відверте інтерв'ю журналу Total Film. Саме там Кейт Шортленд зізналась, що Наташа Романова – унікальна героїня кіновсесвіту Marvel. Вона єдина жінка, яка не має суперздібностей, однак відіграє у фільмах "Месники" важливу роль. Цю особливість "Чорної вдови" яскраво підкреслили автори стрічки.

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"Це єдиний персонаж без надздібностей. В цьому ми і бачимо її силу, тому що їй завжди треба викладатися на повну, щоб вибратися з безвихідних ситуацій. І ми дійсно ставимо її в різні складні ситуації. Наташа схожа на Кларису у виконанні Джоді Фостер з "Мовчання ягнят": коли вона тримає пістолет, він трясеться, але всередині вона жорстка і витривала. Я хотіла передати ці якості персонажу. Коли ви дивитеся на неї в різних ситуаціях, ви не просто хочете побачити, що вона з них вибереться, ви хочете побачити її твердість і рішучість. І ми це зробили", – розповіла Кейт Шортленд.

Окрім цього, новий фільм прокоментувала виконавиця однієї з головних ролей – актриса Флоренс П'ю. Вона у "Чорній вдові" зіграла напарницю Наташі Романової та безжальну вбивцю Олену Бєлову.

"Цей фільм про жорстоке поводження з жінками. Йдеться про дівчат, яких крадуть з усього світу та тримають у полоні. Це так боляче, і це так важливо... Ви побачите, як ці жінки прагнуть волі і стануть сильними. І хоч вони і вбивці, все ж хочуть відкрити правду про те, як з них знущались. Це неймовірно потужний фільм", – додала Флоренс П'ю.

"Чорна вдова": сюжет і трейлер фільму

У центрі сюжету – події, які розгортаються одразу після "Першого месника: Протистояння". Тоді Наташа Романова переживає нелегкий етап: жінка не може позбутись спогадів минулого. Головна героїня вирішує знищити систему, яка зробила її вбивцею, та врятувати інших дівчаток, які, як і вона колись, потрапили у полон.

Щоб протистояти могутнім противникам, "Чорна вдова" не тільки озброюється, але й заручається підтримкою "сестри" Олени Бєлової. Разом вони вирушають до "Червоної кімнати", де проходили жорстокі тренування. І там дівчата стикнуться з таємничим лиходієм Taskmaster, який може імітувати стилі боротьби своїх опонентів і який пов’язаний з минулим головних героїв.