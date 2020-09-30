Вже рік минув після прем'єри "Месники. Завершення", а стрічка і досі залишається однією з найбільш обговорюваних. Так, у мережі з'явились кадри, на яких видно, якою задумувалась сцена бійки Капітана Америки і Таноса.

Кадрами поділився керівник віртуальних розробок Marvel Раян Майнердінг. В інстаграмі він показав малюнки, які подавали на розгляд авторів стрічки "Месники: Завершення". Тоді головну битву з Таносом хотіли довірити Капітану Америці. Супергерой мав здолати могутнього лиходія завдяки суперудару молотом Тора. Окрім цього, оборону Капітан Америка тримав своїм фірмовим щитом.

Важливо Роберт Дауні-молодший заявив, що більше не зніматиметься у фільмах Marvel

Головний кадр бійки Капітана Америки і Таноса з "Месників: Завершення". Було так весело замальовувати ідеї для цього бою, – розповів Раян Майнердінг.

Автор графіки показав ще один момент, який мав бути у стрічці Marvel. На фото команда Залізної людини та Людина-павук мали нанести спільно удар Таносу.

Що відомо про фільм "Месники: Завершення"

Фільм "Месники: Завершення" став одним з найкасовіших проєктів Marvel. Події розгортаються за 5 років після того, як Танос заволодів каменями та став непереможним. Чимало месників загинули від рук лиходія, а ті, що залишились живими, намагались змиритись із втратою і нищівною поразкою. Та коли шансів на порятунок, здавалось би, немає, з'являється нова надія – поява Капітана Марвел.

Месники вирушають у минуле та готові до найбільшої битви за всіх живих істот. Та головну роль у цій місії виконає Залізна людина, який зуміє обхитрувати Таноса.

Стрічка стала останньою для багатьох супергероїв Marvel. Актори Кріс Еванс (Капітан Америка) та Роберт Дауні-молодший (Тоні Старк) заявили, що більше не з'являться у стрічках кіновсесвіту. І, переглянувши "Месники: Завершення", глядачі зрозуміють причину.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Завершення": відео