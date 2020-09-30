Уже год прошел после премьеры "Мстители. Финал", а фильм до сих пор остается одним из самых обсуждаемых. Так, в Сети появились кадры, на которых видно, какой задумывалась сцена драки Капитана Америки и Таноса.

Кадрами поделился руководитель виртуальных разработок Marvel Раян Майнердинг. В инстаграме он показал рисунки, которые подавали на рассмотрение авторов фильма "Мстители: Финал". Тогда главную битву с Таносом хотели доверить Капитану Америке. Супергерой должен был одолеть могущественного злодея благодаря суперудару молотом Тора. Кроме этого, оборону Капитан Америка держал своим фирменным щитом.

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Главный кадр драки Капитана Америки и Таноса из "Мстителей: Финал". Было так весело зарисовывать идеи для этого боя, – рассказал Райан Майнердінг.

Автор графики показал еще один момент, который должен был быть в ленте Marvel. На фото команда Железного человека и Человек-паук должны были нанести совместно удар Таносу.

Что известно о фильме " Мстители: Финал"

Фильм "Мстители: Финал" стал одним из самых кассовых проектов Marvel. События разворачиваются через 5 лет после того, как Танос завладел камнями и стал непобедимым. Многие Мстители погибли от рук злодея, а оставшиеся в живых пытались смириться с потерей и сокрушительным поражением. Но когда шансов на спасение, казалось бы, нет, появляется новая надежда – появление Капитана Марвел.

Мстители отправляются в прошлое и готовы к величайшей битве за всех живых существ. Но главную роль в этой миссии исполнит Железный человек, который сумеет обхитрить Таноса.

Лента стала последней для многих супергероев Marvel. Актеры Крис Эванс (Капитан Америка) и Роберт Дауни-младший (Тони Старк) заявили, что больше не появятся в лентах киновселенной. И, просмотрев "Мстители: Финал", зрители поймут причину.

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