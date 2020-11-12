Создатель Вселенной Marvel умер 12 ноября 2018 года. Стэн Ли был одной из самых известных фигур в Голливуде. Интересные факты о жизни легендарного художника и продюсера – читайте в материале.

Редакция LifeStyle собрала самые интересные факты о жизни известного художника Стэна Ли.

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Биография Стэна Ли: что о нем известно

Знаменитый Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер) родился и рос в небогатой семье еврейских родителей-иммигрантов румынского происхождения в Нью-Йорке. У него был единственный брат Ларри, с которым он в подростковом возрасте и с родителями переехал на Форт-Вашингтон авеню.



Стэн Ли в детстве / IMDb

С юных лет Ли пытался много работать, чтобы иметь не только хороший заработок, но и знания в совершенно разных сферах: от журналистики до продажи сандвичей и подписок на СМИ. В 1942 году его призвали в армию США, в составе которой участвовал в войне и прослужил до октября 1945 года.



Стэн Ли в рядах армии США / IMDb

Известные люди в жизни Стэна Ли

Культовый деятель Голливуда преуспел не только благодаря собственной настойчивости, но и с помощью известных в то время людей:

Робби Соломона, который был дядей Стэна;

редактора Timely Comics Джо Саймона;

издателя комиксов Мартина Гудмана, который впоследствии женился на кузине Стэна – Джин.

Именно Мартин в 1939 году предложил 17-летнему Ли принять участие в начинающем издательстве комиксов Timely Comics. Тот согласился и стал не только автором знаменитых персонажей-супергероев, но и одним из редакторов в издательстве.

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И Мартин Гудмен не прогадал, когда взял на работу начинающего художника. После первых нескольких комикс-персонажей, которых создали другие художники (Карл Бургос и Билл Эверотт), работы Стэна имели потрясающий успех. Первый комикс Стэна Ли опубликовали в 1941 году. Так мир узнал о "Капитане Америке".



Мир узнал о "Капитане Америке" из комиксов Marvel​ / Marvel Comics

После армии Стэн Ли вернулся к работе и в сотрудничестве с другими работниками издательства (самые известные – Джек Кирби и Стив Дитко) создал такие именитые фигуры как "Человек-паук", "Железный Человек", "Халк", "Фантастическая четверка" и "Люди Икс".

Знаете, и один человек может многое изменить. Коротко и ясно,

– объясняет художник Стэн Ли.

Как появился Marvel

Впоследствии издательство прошло ребрединг и сменило свое имя на Atlas Comics, а уже в 1961 году компания заявила себя на мировом рынке как Marvel Comics с первым комиксом "Amazing Adventures" #3 ("Удивительные приключения").

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За время президентства в компании Marvel Comics, Стэн Ли создал не один десяток культовых персонажей, которых неоднократно экранизировали на больших экранах, издавали о них различные интерпретации комиксов и книг. В конце августа 2009 года компания The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel, и цена сделки составила свыше 4 миллиардов долларов.

Супергерой без великого злодея – это как день без солнечного света,

– говорил культовый создатель комиксов.



Гениальный создатель Marvel Comics Стэн Ли/ IMDb

Личная жизнь Стэна Ли

Профессиональная жизнь покойного Стэна Ли поражает всех киноманов. Но большой поддержкой на протяжении всего творчества была его любимая жена Джоан Клейтон Букок. На ней художник женился в 1947 году, и уже через четыре года на свет появилась их дочь Джоан Селия. В 1953 году родился сын Ян, который умер через 3 дня после родов.

Любимая жена Стэна Ли проживала с ним в Западном Голливуде до конца своих дней, – она умерла в июле 2017 года. Пара прожила 69 лет в совместном браке.

Жен следует целовать, а не слушать,

– говорил Стэн Ли.



Стэн Ли и его жена Джоан Клейтон / IMDb

Проблемы со здоровьем

В начале 2010-х у Стэна Ли начало ухудшаться здоровье, и уже через 2 года он перенес сложную операцию – ему вживили кардиостимулятор. В начале 2016 года писатель признался в значительном ухудшении зрения, из-за чего он потерял возможность читать и писать, однако продолжал участвовать в камео-ролях в фильмах Marvel.

В феврале 2018 года мужчину госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за вероятных проблем с сердечной активностью и дыханием.

12 ноября 2018 года Стэн Ли умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда его на скорой доставили из дома.

Я обязан Вам всем. Покойся с миром, Стэн,

– написал актер Роберт Дауни-младший, который сыграл роль Железного Человека.

Камео Стэна Ли в фильмах

С 1989 по 2019 год Стэна Ли можно было увидеть в фильмах от компании Marvel. Впервые он сыграл самого себя в фильме Кевина Смита "Лоботрясы".

Кроме того, Стэн Ли в роли Стэна Ли сыграл в таких лентах:

сериале "Теория большого взрыва";

в мульсериале "Робоцип";

в мульсериале "Человек-паук";

в сериале "Джимми Киммел в прямом эфире".

В других фильмах он мог появиться, как обычный прохожий, продавец в небольшом магазине или на фото.



Камео Стэна Ли в фильме "Мстители: Эра Альтрона" / Скриншот

Самое любимое его камео было в фильме "Мстители: Эра Альтрона" (Avengers: Age Of Ultron), где Стэн Ли был на вечеринке в штаб-квартире Мстителей. Именно здесь режиссер Джосс Уидон выделил ему наибольшее количество экранного времени.