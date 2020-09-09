Помер Рональд Гарвуд – володар Оскара за фільм "Піаніст"
Рональд Гарвуд помер на 86 році життя. Світові він був відомий як драматург та сценарист – зокрема, він написав або адаптував сценарії до фільмів "Піаніст", "Костюмер" і "Версія Браунінга".
Рональд Харвуд помер 8 вересня у своєму будинку в графстві Суссекс у Великій Британії, йому було 85 років. Про це розповіли у виданні The Telegraph. Причину смерті родичі померлого не оприлюднили.
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Чим відомий світові сер Рональд Гарвуд: коротка біографія
- Рональд Гарвуд (справжнє прізвище – Горвіц) народився 9 листопада 1934 року в Південній Африці у єврейській родині, яка емігрувала з Литви.
- У 1951 році, коли мав 17 років, Гарвуд переїхав до Англії, у 1959 році одружився з Наташею Ріхлі (померла у 2013), мав трьох дітей.
- Гарвуд хотів стати актором, але почав писати й зупинився на цьому занятті. Перший роман "Все ті ж тіні" видав у 1961, а в 1962 – перший сценарій для фільму "Рядовий Поттер".
Гарвуд і Кортні на зйомках фільму "Рядовий Поттер" / Фото ALAMY
- За все життя Гарвуд написав приблизно 20 сценаріїв, частіше не створюючи оригінальні сюжети для фільмів, а адаптуючи для них книги й п'єси.
- Серед відомих та успішних робіт – "Квартет", "Костюмер", "Скафандр і метелик" (за неї отримав премію BAFTA), "Версія Браунінга", "Плач, улюблена країна" та інші.
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- Рональда Гарвуда тричі номінували на Оскара: за фільми "Костюмер", "Скафандр і метелик" та "Піаніст".
- За "Піаніста" Гарвуд і отримав свою статуетку за найкращий адаптований сценарій.
Гарвуд та його Оскар за "Піаніста", 2003 / Фото The Telegraph
У 2010 році драматург Рональд Гарвуд отримав лицарський титул від королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
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