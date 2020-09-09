Рональд Гарвуд став лицарем у 2010 році / The Telegraph

Рональд Гарвуд помер на 86 році життя. Світові він був відомий як драматург та сценарист – зокрема, він написав або адаптував сценарії до фільмів "Піаніст", "Костюмер" і "Версія Браунінга".