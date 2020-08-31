Леслі Гамільтон померла у віці 63 років. Відомою вона була в Голлівуді завдяки зйомкам у стрічці "Термінатор 2", де працювала дублеркою своєї сестри-близнючки Лінди Гамільтон та виконала роль Термінатора Т-1000.

Наразі причин смерті родичі Леслі Гамільтон вирішили не називати, повідомляє Entertainment Weekly. Водночас журналістам підтвердили дані, що акторка померла у Нью-Джерсі ще 22 серпня. Родичі не хотіли зайвої уваги ЗМІ в час похоронів, тому тільки тепер оголосили про втрату. Читайте також Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер у США Померла Леслі Гамільтон: коротка біографія Леслі є старшою сестрою знаменитої актриси Лінди Гамільтон та виконавиці ролі Сари Коннор у "Термінаторах". На світ вона з'явилась всього на 6 хвилин раніше за свою відому сестру.

Ані Лінда, ані Леслі не мріяли про славу в Голлівуді. Однак у шкільні роки дівчата полюбляли грати у виставах, оскільки вважали, що глядачам кумедно бачити двох однакових акторок у постановках.

Леслі і Лінда Гамільтон / Фото Everyeye Cinema Лінда Гамільтон влаштувалась на роботу на один з каналів Каліфорнії. Після того, як вона отримала роль у фільмі "Термінатор", актриса не забула про свою старшу сестру. Близнючка Леслі вправно замінювала її на знімальному майданчику та зіграла роль Термінатора Т-1000.

Зірка "Термінотора 2" померла / Фото Pinterest Після дебюту в Голлівуді Леслі Гамільтон не хотіла продовжувати кар'єру. Американка працювала медсестрою в Нью-Джерсі.