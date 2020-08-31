Лесли Гамильтон умерла в возрасте 63 лет. Известной она была в Голливуде благодаря съемкам в фильме "Терминатор 2", где работала дублершей своей сестры-близняшки Линды Гамильтон и исполнила роль Терминатора Т-1000.

Причину смерти родственники Лесли Гамильтон решили не называть, сообщает Entertainment Weekly. В то же время журналистам подтвердили данные, что актриса умерла в Нью-Джерси еще 22 августа. Родственники не хотели лишнего внимания СМИ во время похорон, поэтому только теперь объявили о потере. Читайте также Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер в США Умерла Лесли Гамильтон: краткая биография Лесли является старшей сестрой знаменитой актрисы Линды Гамильтон и исполнительницы роли Сары Коннор в "Терминатор". Родилась она всего на 6 минут раньше своей известной сестры.

Ни Линда, ни Лесли не мечтали о славе в Голливуде. Однако в школьные годы девушки любили играть в спектаклях, поскольку считали, что зрителям смешно видеть двух одинаковых актрис в постановках.

Лесли и Линда Гамильтон / Фото Everyeye Cinema Линда Гамильтон устроилась на работу на один из каналов в Калифорнии. После того, как она получила роль в фильме "Терминатор", актриса не забыла о своей старшей сестре. Близнец Лесли ловко заменяла ее на съемочной площадке и сыграла роль Терминатора Т-1000.

Звезда "Терминотора 2" умерла / Фото Pinterest После дебюта в Голливуде Лесли Гамильтон не хотела продолжать карьеру. Американка работала медсестрой в Нью-Джерси.